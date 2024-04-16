Рада ЄС обговорить постачання Україні озброєнь: названо дату

Засідання Ради Євросоюзу відбудеться у понеділок, 22 квітня. Темою для обговорення стане постачання Україні озброєнь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Петера Стано, офіційного представника глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.
"Ми цілком усвідомлюємо потреби України й ми намагаємося задовольнити ці потреби всім тим, що держави-члени можуть поставити. Але, зрештою, це державам-членам визначати, що і коли вони можуть направити Україні", - сказав Стано під час брифінгу в Брюсселі.
Він додав, що "держави-члени роблять усе, що можуть, щоб допомагати Україні захищатися".
Також Стано зазначив, що ця допомога надається третій рік поспіль, і вона безпрецедентна.
Союзники постійно підтримують Україну у відсічі Роійській Федерації. Допомогти Україна з пошуком ППО обіцяла Німеччина. Як заявляв Берлін, німецький уряд перегляне свої запаси та буде шукати по світу системи, які можна було б відправити в Україну. Також Німеччина оголосила про передачу Україні додаткової системи Patriot.
У пріоритеті України не лише Patriot, але й системи Samp-T, які теж здатні збивати балістику. Станом на сьогодні Україна веде переговори про отримання двох батарей Patriot та однієї батареї Samp-T.
Раніше РБК-Україна повідомляло, Чехія уклала контракти на купівлю 180 тисяч снарядів для подальшої передачі Україні. Ще планують законтрактувати 300 тисяч боєприпасів.
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