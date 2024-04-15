Чехія законтрактувала перші 180 тисяч снарядів для України, - прем'єр

Чехія уклала контракти на купівлю 180 тисяч снарядів для подальшої передачі Україні. Ще планують законтрактувати 300 тисяч боєприпасів.

Про це написав прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За його словами, ситуація в Україні є критичною. Одна з причин - в українських захисників закінчуються боєприпаси і тому вони змушені щодня приймати складні рішення.

"Це надзвичайно ускладнює для них утримання лінії фронту - тієї лінії, від якої залежить безпека і майбутнє всієї Європи", - додав глава чеського уряду.

Він також зазначив, що чеська ініціатива по снарядах для України досягає успіху завдяки "оманливій простоті".

"Ми працюємо над тим, щоб отримати ще 300 тисяч снарядів і вже уклали контракти на перші 180 тисяч. Вони будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями", - уточнив Фіала.

Як зазначив прем'єр, загалом до ініціативи приєдналося близько 20 країн.