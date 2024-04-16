Совет ЕС обсудит поставки Украине вооружений: названа дата

"Мы полностью осознаем потребности Украины и мы стараемся удовлетворить эти потребности всем тем, что государства-члены могут поставить. Но, в конце концов, это государствам-членам определять, что и когда они могут направить Украину", - сказал Стано во время брифинга в Брюсселе.

Он добавил, что "государства-члены делают все, что могут, чтобы помогать Украине защищаться".

Также Стано отметил, что эта помощь предоставляется третий год, и она беспрецедентна.