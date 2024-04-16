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Совет ЕС обсудит поставки Украине вооружений: названа дата

Фото: Совет ЕС обсудит поставки Украине вооружений (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Заседание Совета Евросоюза состоится в понедельник, 22 апреля. Темой для обсуждения станут поставки Украине вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Петера Стано, официального представителя главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы полностью осознаем потребности Украины и мы стараемся удовлетворить эти потребности всем тем, что государства-члены могут поставить. Но, в конце концов, это государствам-членам определять, что и когда они могут направить Украину", - сказал Стано во время брифинга в Брюсселе.

Он добавил, что "государства-члены делают все, что могут, чтобы помогать Украине защищаться".

Также Стано отметил, что эта помощь предоставляется третий год, и она беспрецедентна.

Военная помощь Украине

Союзники постоянно поддерживают Украину в отпоре Российской Федерации. Помочь Украине с поиском ПВО обещала Германия. Как заявлял Берлин, немецкое правительство пересмотрит свои запасы и будет искать по миру системы, которые можно отправить в Украину. Также Германия объявила о передаче Украине дополнительной системы Patriot.

В приоритете Украины не только Patriot, но и системы Samp-T, тоже способные сбивать баллистику. На сегодняшний день Украина ведет переговоры о получении двух батарей Patriot и одной батареи Samp-T.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Чехия заключила контракты на покупку 180 тысяч снарядов для последующей передачи Украине. Еще планируют законтрактовать 300 тысяч боеприпасов.

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