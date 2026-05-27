Рада з другої спроби забрала мандат у нардепа від "Голосу": що про нього відомо
Сьогодні, 27 травня, Верховна Рада з другої спроби підтримала заяву про складання мандата нардепа від "Голосу" Володимира Цабаля - перший раз голосів не вистачило.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.
Рішення про дострокове припинення повноважень депутата підтримали 257 народних обранців.
Цабаль написав заяву про складання повноважень ще у квітні.
Перша спроба проголосувати відбулася 12 травня - але голосів тоді не вистачило. Лише з другої спроби парламент підтримав його рішення.
Що відомо про Цабаля
Володимир Цабаль народився 25 квітня 1985 року в Кременці на Тернопільщині. Здобув економічну освіту в НАУКМА, а потім отримав ступінь МВА у відомій бізнес-школі INSEAD.
Кар'єру розпочав у великих міжнародних компаніях - працював у "Тетра пак Україна", "Нестле Україна", Nestle Hellas в Афінах та Nestle Болгарія в Софії. З 2008 по 2019 рік був асоційованим партнером у консалтинговій компанії McKinsey&Company.
У 2019 році його обрали народним депутатом Верховної Ради 9-го скликання від партії "Голос" - дванадцятим у списку.
У червні 2021 року разом з десятьма іншими депутатами партії оголосили про недовіру голови фракції та приєднання до об’єднання "Справедливість".
У 2023 році видав блокуючу постанову щодо виплати військовим.
З 2023 по 2024 рік входив до складу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень у сфері публічних закупівель під час воєнного стану.
У 2025 році обійняв посаду заступника голови ТСК парламенту з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, пов’язаних із неповерненням валютної виручки в Україну.
Хто ще склав мандат
Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада підтримала заяву нардепа Дар'ї Володіної від "Слуги народу" про складання мандату.
Також Рада підтримала дострокове припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної після того, як їй оголосили кілька підозр. Зокрема, йдеться про підозру у незаконному збагаченні.
Крім того, у жовтні 2025 року парламент достроково припинив повноваження народної депутатки від фракції "Слуга народу" Анни Колісник.