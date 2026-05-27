Рада со второй попытки забрала мандат у нардепа от "Голоса": что о нем известно
Сегодня, 27 мая, Верховная Рада со второй попытки поддержала заявление о сложении мандата нардепа от "Голоса" Владимира Цабаля - первый раз голосов не хватило.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
Решение о досрочном прекращении полномочий депутата поддержали 257 народных избранников.
Цабаль написал заявление о сложении полномочий еще в апреле.
Первая попытка проголосовать состоялась 12 мая - но голосов тогда не хватило. Только со второй попытки парламент поддержал его решение.
Что известно о Цабале
Владимир Цабаль родился 25 апреля 1985 года в Кременце на Тернопольщине. Получил экономическое образование в НАУКМА, а затем получил степень МВА в известной бизнес-школе INSEAD.
Карьеру начал в крупных международных компаниях - работал в "Тетра пак Украина", "Нестле Украина", Nestle Hellas в Афинах и Nestle Болгария в Софии. С 2008 по 2019 год был ассоциированным партнером в консалтинговой компании McKinsey&Company.
В 2019 году его избрали народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Голос" - двенадцатым в списке.
В июне 2021 года вместе с десятью другими депутатами партии объявили о недоверии председателя фракции и присоединении к объединению "Справедливость".
В 2023 году издал блокирующее постановление по выплате военным.
С 2023 по 2024 год входил в состав Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений в сфере публичных закупок во время военного положения.
В 2025 году занял должность заместителя председателя ВСК парламента по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности, связанных с невозвратом валютной выручки в Украину.
Кто еще сложил мандат
Напомним, недавно Верховная Рада поддержала заявление нардепа Дарьи Володиной от "Слуги народа" о сложении мандата.
Также Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Ирины Кормышкиной после того, как ей объявили несколько подозрений. В частности, речь идет о подозрении в незаконном обогащении.
Кроме того, в октябре 2025 года парламент досрочно прекратил полномочия народного депутата от фракции "Слуга народа" Анны Колесник.