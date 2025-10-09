Рада дозволила бронювання чоловіків у розшуку та без військового квитка: які умови

У четвер, 9 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон №13335, який дозволяє забронювати на критично важливих підприємствах чоловіків із проблемами у військовому обліку (перебувають в розшуку ТЦК або не стоять на обліку).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Верховної Ради
Закон №13335 щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану підтримали 272 народні депутати.
Документ надає критично важливим підприємствам, а також підприємствам оборонно-промислового комплексу (ОПК) право на 45 днів бронювати військовозобов’язаних працівників, навіть якщо у них неналежно оформлені військово-облікові документи або вони не перебувають на військовому обліку.
Згідно із законом, бронюванню підлягають усі військовозобов’язані працівники критичних підприємств, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військовий квиток, а також ті, хто не уточнив персональні дані.
Таке бронювання надається лише один раз на рік і не звільняє від відповідальності за порушення правил військового обліку.
Окрім цього, встановлюється максимальний строк випробування - 45 днів при прийомі на роботу на підприємства ОПК. Якщо працівник не усуне порушення військового обліку у визначений термін, роботодавець має право звільнити його.
Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів змінив підстави для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Вони стосуються бізнесу на прифронтових територіях та підприємств, що виготовляють дрони.