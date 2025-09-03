ua en ru
Україна, Середа 03 вересня 2025 10:22
UA EN RU
На порталі "Дія" запрацювало нове бронювання за рішенням уряду Фото: Бронювання 100% працівників у прифронтових територіях запрацювало на порталі "Дія" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Для критично важливих підприємств біля фронту збільшено обсяг бронювання персоналу. Замість 50% бізнес тепер може забронювати 100% своїх працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Кабінет міністрів України 13 серпня ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за поданням Мінекономіки. Нововведення спрямовані на збереження кадрового потенціалу підприємств, що працюють у зонах бойових дій.

Відтепер критично важливі підприємства на прифронтових територіях можуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників. Рішення вже реалізоване на порталі "Дія".

Механізм підтримки бізнесу

Цей крок дозволяє забезпечити стабільну роботу бізнесу навіть у найскладніших умовах війни. Водночас він спрямований на задоволення потреб оборони.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів наголосив, що механізм 100% бронювання є важливим для збереження робочих місць та забезпечення армії ресурсами. Бізнес у прифронтових регіонах потребує максимальної підтримки держави.

Що змінилося

Раніше діяла норма, яка дозволяла бронювати лише 50% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств. Тепер для прифронтових територій цей обсяг подвоєно до 100%.

Таким чином, бізнес, що працює в умовах постійної небезпеки, отримає можливість зберегти всі трудові ресурси. Це також сприятиме більшій стійкості економіки у прифронтових регіонах.

Як працює бронювання через "Дія"

Щоб скористатися новим механізмом, підприємство має подати звернення до обласної військової адміністрації. Там перевіряють діяльність компанії та у разі позитивного рішення погоджують збільшення ліміту.

Після цього державний орган через портал "Дія" підвищує рівень бронювання до 100%. Далі підприємство самостійно вносить усіх працівників у систему для бронювання.

Хто реалізує послугу

Послуга розроблена спільно Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та Міністерством оборони. Вона стала можливою завдяки проєкту підтримки "Дія", який реалізується ПРООН в Україні за підтримки Швеції.

Таким чином, уряд посилив захист бізнесу у прифронтових регіонах та створив умови для збереження кадрів. Це рішення одночасно допомагає армії та підтримує економіку держави.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 13 серпня ухвалив рішення, за яким бронь можуть отримати 100% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств, які працюють на територіях можливих бойових дій або активних бойових дій.

На початок 2025 року бронювання мали 950 тисяч військовозобов’язаних українців.

