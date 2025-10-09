Рада разрешила бронирование мужчин в розыске и без военного билета: какие условия

Закон №13335 по организации трудовых отношений в условиях военного положения поддержали 272 народных депутата.

Документ предоставляет критически важным предприятиям, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) право на 45 дней бронировать военнообязанных работников, даже если у них ненадлежащим образом оформлены военно-учетные документы или они не состоят на воинском учете.

Согласно закону, бронированию подлежат все военнообязанные работники критических предприятий, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военный билет, а также те, кто не уточнил персональные данные.

Такое бронирование предоставляется только один раз в год и не освобождает от ответственности за нарушение правил воинского учета.

Кроме этого, устанавливается максимальный срок испытания - 45 дней при приеме на работу на предприятия ОПК. Если работник не устранит нарушения воинского учета в определенный срок, работодатель имеет право уволить его.