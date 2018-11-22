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Рада досрочно прекратила полномочия Фриз

Новости » Политика    22.11.2018 - 18:56
Рада досрочно прекратила полномочия Фриз
Фото: Ирина Фриз (solydarnist.org)

За соответствующее решение проголосовали 248 нардепов

Верховная рада Украины в ходе вечернего заседания досрочно прекратила полномочия нардепа от "Блока Петра Порошенко" Ирины Фриз. За соответствующее решение проголосовали 248 нардепов, передает РБК-Украина.

"Я прошу оформить постановление по результатам принятого решения", - отметил спикер парламента Андрей Парубий.

После досрочного прекращения депутатских полномочий Фриз принесла присягу члена Кабинета министров.

Напомним, сегодня, 22 ноября, Верховная рада Украины назначила нардепа от "Блока Петра Порошенко" Ирину Фриз министром по делам ветеранов. Проект постановления №9323 поддержали 270 депутатов парламента.

В начале сентября президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что в ближайшее время в Украине будет создано Министерство по делам ветеранов. Порошенко ожидал, что в ближайшее время Кабинет министров Украины и Верховная рада осуществят все необходимые для создания ведомства шаги.

На прошлой неделе правительство создало в Государственную службу Украины по делам ветеранов. Она должна стать правопреемницей ликвидированной Службы по делам ветеранов войны и участников АТО.

РБК-Украина сообщало, что Гройсман предложил назначить Фриз министром по делам ветеранов.

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