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Правительство создало Госслужбу по делам ветеранов

Новости » Политика    14.11.2018 - 13:44
Правительство создало Госслужбу по делам ветеранов
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Кабмин реформировал Службу по делам ветеранов до создания соответствующего министерства

Кабинет министров на заседании 14 ноября принял решение о создании Государственной службы Украины по делам ветеранов. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, Госслужба по делам ветеранов создана вместо Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО. Новая служба станет преемницей ликвидированной, предельный штат сотрудников ведомства составит 150 человек. Также правительство приняло положение о новосозданной службе.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Владимир Гройсман предложил реформировать Госслужбу по делам ветеранов. Свое решение он мотивировал тем, что в парламентской коалиции до сих пор обрабатывается вопрос согласованной кандидатуры на пост главы Министерства по делам ветеранов. В то же время он отметил, что ветераны не могут ждать, когда полноценно запустится министерство.

В сентябре президент Украины Петр Порошенко заявлял, что рассчитывает на запуск Министерства по делам ветеранов в ближайшее время.

 

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Новости Украины Кабинет Министров Украиныслужбаветераны
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