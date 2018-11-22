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Рада достроково припинила повноваження Фріз

Новини » Політика    22.11.2018 - 18:56
Рада достроково припинила повноваження Фріз
Фото: Ірина Фріз (solydarnist.org)

За відповідне рішення проголосували 248 нардепів

Верховна рада України в ході вечірнього засідання достроково припинила повноваження нардепа від "Блоку Петра Порошенко" Ірини Фріз. За відповідне рішення проголосували 248 нардепів, передає РБК-Україна.

"Я прошу оформити постанова за результатами прийнятого рішення", - зазначив спікер парламенту Андрій Парубій.

Після дострокового припинення депутатських повноважень Фриз склала присягу члена Кабінету міністрів.

Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада, Верховна рада України призначила нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Ірину Фріз міністром у справах ветеранів. Проект постанови №9323 підтримали 270 депутатів парламенту.

На початку вересня президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що найближчим часом в Україні буде створено Міністерство у справах ветеранів. Порошенко очікував, що найближчим часом Кабінет міністрів України і Верховна рада здійснять усі необхідні для створення відомства кроки.

Минулого тижня уряд створив Державну службу України у справах ветеранів. Вона повинна стати наступницею ліквідованої Служби у справах ветеранів війни та учасників АТО. 

РБК-Україна також повідомляло, що Гройсман запропонував призначити Фріз міністром у справах ветеранів.

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