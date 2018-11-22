Парламент призначив Фріз міністром у справах ветеранів

Фото: Ірина Фріз (solydarnist.org)

Таке рішення підтримали 270 парламентарів

Верховна рада України призначила нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Ірину Фріз міністром у справах ветеранів. Проект постанови №9323 підтримали 270 депутатів парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, у ході обговорення постанови голова уряду Володимир Гройсман виступив перед нардепами та закликав підтримати кандидатуру Фріз.

"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85, частини четвертої статті 114 Конституції України Верховна рада постановляє: призначити Фріз Ірину Василівну міністром України у справах ветеранів", - сказано у тексті постанови.

Відзначимо, минулого тижня уряд створив Державну службу України у справах ветеранів. Вона повинна стати наступницею ліквідованої Служби у справах ветеранів війни та учасників АТО.

Глава Кабінету міністрів Володимир Гройсман пояснив рішення реформувати Держслужбу у справах ветеранів тим, що в парламентській коаліції ще оброблялося питання узгодженої кандидатури на пост глави Міністерства у справах ветеранів. У той же час він зазначив, що ветерани не можуть чекати, коли повноцінно почне працювати міністерство.

РБК-Україна також повідомляло, що Гройсман запропонував призначити Фриз міністром у справах ветеранів.

Додамо також, на початку вересня президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що найближчим часом в Україні буде створено Міністерство у справах ветеранів. Порошенко очікував, що найближчим часом Кабінет міністрів України і Верховна рада здійснять усі необхідні для створення відомства кроки.