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Рада должна ускорить рассмотрение поправок избирательного кодекса, - Парубий

Новости » Выборы 2019    18.06.2019 - 10:46
Рада должна ускорить рассмотрение поправок избирательного кодекса, - Парубий
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парубий надеется на понимание нардепов

Верховная рада Украины на этой неделе должна ускорить рассмотрение поправок к новому избирательному кодексу по открытым спискам. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава парламента заявил, что надеется на более интенсивное рассмотрение поправок.

"На этой неделе мы продолжим рассмотрение поправок. Вы знаете, что большое количество поправок, их более 4 тысяч. Нам, очевидно, придется идти более интенсивно, чем мы шли на предыдущей неделе. Я надеюсь на понимание народных депутатов и докладчика, что мы сможем более интенсивно и активно проходить поправки в избирательный кодекс", - заявил Парубий.

Напомним, глава рабочей группы по наработке избирательного кодекса Александр Черненко заявил, что после принятия нового избирательного кодекса по открытым спискам кандидатам в парламент, которые прекратят быть самовыдвиженцами, станет легче выигрывать выборы в Раду.

По словам Черненко, мажоритарщикам будет гораздо легче получить поддержку в системе открытых списков.

Добавим также, Черненко заявил, что принятие нового избирательного кодекса по открытым спискам не снизит количество политических партий, которые смогут войти в состав Верховной рады.

Как писало РБК-Украина, для ускорения принятия избирательного кодекса докладчики от профильного комитета попытаются в три раза сократить обсуждение поправок.

Добавим также, к документу представлен ряд поправок о введении электронного голосования.

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Новости Украины Порошенко Зеленский Андрей ПарубийкодексВерховная Рада
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