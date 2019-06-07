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Обсуждение избирательного кодекса в Раде попытаются сократить в 3 раза

Новости » Выборы 2019    07.06.2019 - 14:03
Обсуждение избирательного кодекса в Раде попытаются сократить в 3 раза
Фото: Леонид Емец (Анастасия Светлевская/РБК-Украина)

В профильном комитете прогнозируют, что рассмотрение кодекса продлится 2-3 недели

Для ускорения принятия нового избирательного кодекса по открытым спискам накануне внеочередных выборов в Верховную раду докладчики от профильного комитета попытаются в три раза сократить обсуждение поправок. Об этом заявил заместитель главы комитета по вопросам правой политики и правосудия Леонид Емец, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп прогнозирует, что новый кодекс Рада рассмотрит в течение 2-3 пленарных недель.

"Все ли в этом парламенте за открытые избирательные списки? Нет. Те, кто пришел из-за коррупции и не видит другого способа переизбраться, - категорически против. Но на самом деле мы очень быстро пройдем это обсуждение (поправок, - ред.). Я и Александр Черненко, которые будут четко докладывать, сократим обсуждение в три раза. Прогнозирую, что за две три недели мы пройдем обсуждения и выйдем на финальный результат", - заявил Емец.

Напомним, глава рабочей группы по наработке нового избирательного кодекса Александр Черненко заявил, что к документу представлен ряд поправок о введении электронного голосования. При этом парламентарий объяснил, что введение электронного голосования не позволит обеспечить тайное голосование избирателей.

РБК-Украина также писало, что среди поправок к новому избирательному кодексу есть предложения ввести процедуру изменения места голосования онлайн.

Отметим, парламент 6 июня рассмотрел менее 3% правок ко второму чтению нового избирательного кодекса: нардепы рассмотрели 134 правки, а всего их в документе 4568.

Стоит подчеркнуть, ранее Емец заявил, что в зале Верховной рады есть около 240 голосов за принятие нового избирательного кодекса.

В Раде прокомментировали возможность голосования на выборах со смартфона В новом избирательном кодексе предлагают менять место голосования онлайн
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