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Рада має пришвидшити розгляд поправок виборчого кодексу, - Парубій

Новини » Вибори 2019    18.06.2019 - 10:46
Рада має пришвидшити розгляд поправок виборчого кодексу, - Парубій
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парубій сподівається на розуміння нардепів

Верховна рада України цього тижня має пришвидшити розгляд поправок до нового виборчого кодексу за відкритими списками. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава парламенту заявив, що сподівається на більш інтенсивний розгляд правок.

"Цього тижня ми продовжимо розгляд правок. Ви знаєте, що велика кількість правок, їх понад 4 тисячі. Нам, очевидно, доведеться йти більш інтенсивно, аніж ми йшли  у попередньому тижні. Я сподіваюсь на розуміння народних депутатів та доповідача, що ми зможемо більш інтенсивно і активніше проходити правки до виборчого кодексу", - заявив Парубій.

Нагадаємо, глава робочої групи з напрацювання виборчого кодексу Олександр Черненко заявив, що після прийняття нового виборчого кодексу за відкритими списками кандидатам у парламент, які припинять бути самовисуванцями, стане легше вигравати вибори в Раду.

За словами Черненка, мажоритарникам буде набагато легше отримати підтримку в системі відкритих списків.

Додамо також, Черненко заявив, що прийняття нового виборчого кодексу за відкритими списками не знизить кількість політичних партій, які зможуть увійти до складу Верховної ради.

Як писало РБК-Україна, для прискорення прийняття виборчого кодексу доповідачі від профільного комітету спробують у три рази скоротити обговорення поправок.

Додамо також, до документа представлений ряд поправок про введення електронного голосування.

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