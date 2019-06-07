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В Раде назвали преимущества нового избирательного кодекса для мажоритарщиков

Новости » Выборы 2019    07.06.2019 - 15:55
В Раде назвали преимущества нового избирательного кодекса для мажоритарщиков
Фото: Александр Черненко (facebook.com profichok)

В ВР заявляют, что мажоритарщикам будет гораздо легче получить поддержку в системе открытых списков

После принятия нового избирательного кодекса по открытым спискам кандидатам в парламент, которые прекратят быть самовыдвиженцами, станет легче выигрывать выборы в Верховную раду Украины. Об этом сообщил глава рабочей группы по наработке избирательного кодекса Александр Черненко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Черненко, мажоритарщикам будет гораздо легче получить поддержку в системе открытых списков.

"Ведь у них в определенном регионе есть определенная электоральная база и определенная поддержка, чем у чистого политика, который баллотируется и нет структур на местах. С одной стороны, это плюс для мажоритарщиков. Минус для мажоритарщиков в том, что не будет самовыдвиженцев. Им придется становиться членами партий и не будет возможности ходить в Раде и торговаться с фракциями. Для страны - это плюс, ведь это структурирует парламент и развивает партии. Поэтому на выборах мажоритарщикам с этой системой легче победить. Главное найти проходную партию", - пояснил парламентарий.

Напомним, Черненко заявил, что принятие нового избирательного кодекса по открытым спискам не снизит количество политических партий, которые смогут войти в состав Верховной рады.

Как писало РБК-Украина, для ускорения принятия избирательного кодекса докладчики от профильного комитета попытаются в три раза сократить обсуждение поправок.

Добавим также, к документу представлен ряд поправок о введении электронного голосования.

Принятие избирательного кодекса не повлияет на число партий, которые войдут в Раду Обсуждение избирательного кодекса в Раде попытаются сократить в 3 раза
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