Рада должна рассмотреть бюджетную декларацию на 2022-2024 годы до середины июля

Министерство финансов назвало сроки рассмотрения парламентом бюджетной декларации на 2022-2024 годы. Оно должно состояться до 15 июля.

Процесс рассмотрения бюджетной декларации в ВР осуществляется с учетом поданного Кабинетом министров годового отчета об исполнении закона о госбюджете за предыдущий бюджетный период.

"До момента рассмотрения, которое должно состояться не позднее 15 июля текущего года, народные депутаты подают свои предложения. После чего профильный комитет готовит и подает на рассмотрение Верховной рады соответствующий проект постановления о бюджетной декларации", - говорится в сообщении.

Декларация определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта госбюджета на 2022 год.

В документе предусмотрено фискальное пространство, которое будет распределяться в рамках государственного бюджета на приоритетные направления.

В декларации также даны предложения по изменениям в Налоговый кодекс. Они станут ресурсной базой для увеличения доходов госбюджета в среднесрочный период.