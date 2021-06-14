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Рада должна рассмотреть бюджетную декларацию на 2022-2024 годы до середины июля

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Украина, Понедельник 14 июня 2021 15:32
Рада должна рассмотреть бюджетную декларацию на 2022-2024 годы до середины июля Фото: в Минфине заявили, что Рада должна рассмотреть бюджетную декларацию до 15 июля (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министерство финансов назвало сроки рассмотрения парламентом бюджетной декларации на 2022-2024 годы. Оно должно состояться до 15 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Процесс рассмотрения бюджетной декларации в ВР осуществляется с учетом поданного Кабинетом министров годового отчета об исполнении закона о госбюджете за предыдущий бюджетный период.

"До момента рассмотрения, которое должно состояться не позднее 15 июля текущего года, народные депутаты подают свои предложения. После чего профильный комитет готовит и подает на рассмотрение Верховной рады соответствующий проект постановления о бюджетной декларации", - говорится в сообщении.

Декларация определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта госбюджета на 2022 год.

В документе предусмотрено фискальное пространство, которое будет распределяться в рамках государственного бюджета на приоритетные направления.

В декларации также даны предложения по изменениям в Налоговый кодекс. Они станут ресурсной базой для увеличения доходов госбюджета в среднесрочный период.

Напомним, Кабмин 2 июня подал в Раду бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Правительство одобрило ее на своем заседании в конце мая.

Как писало РБК-Украина, Министерство экономики ухудшило прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%. Обновленный макропрогноз направлен в различные органы и на нем будет строиться трехлетняя бюджетная декларация.

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