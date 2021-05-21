Минэкономики ухудшило прогноз по ВВП и инфляции на 2021 год

Министерство экономики Украины ухудшило прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022-м - с 4,3% до 3,8%. Министерство обновило макропрогноз.

Об этом сообщил экс-министр экономики Игорь Петрашко в интервью агентству " Интерфакс-Украина ".

"Наш обновленный макропрогноз, направленный в разные органы власти и на котором будет также строиться трехлетняя Бюджетная декларация, - это рост экономики на 4,1% в этом году", - сказал он.

При этом Петрашко отметил, что падение экономики по итогам января-марта 2021 года оказалось лучше ожидаемого показателя - 2% при ожидаемых 3%.

"С апреля мы видим позитивные тенденции, в том числе по росту промышленного производства и ВВП", - сказал экс-министр.

По его словам, министерство ожидает рост инфляции на 8,8% в среднем в 2021 году по сравнению с 2020-м.