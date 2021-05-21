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Минэкономики ухудшило прогноз по ВВП и инфляции на 2021 год

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Украина, Пятница 21 мая 2021 11:05
Минэкономики ухудшило прогноз по ВВП и инфляции на 2021 год Фото: экс-министр экономики Игорь Петрашко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство экономики Украины ухудшило прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022-м - с 4,3% до 3,8%. Министерство обновило макропрогноз.

Об этом сообщил экс-министр экономики Игорь Петрашко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Наш обновленный макропрогноз, направленный в разные органы власти и на котором будет также строиться трехлетняя Бюджетная декларация, - это рост экономики на 4,1% в этом году", - сказал он.

При этом Петрашко отметил, что падение экономики по итогам января-марта 2021 года оказалось лучше ожидаемого показателя - 2% при ожидаемых 3%.

"С апреля мы видим позитивные тенденции, в том числе по росту промышленного производства и ВВП", - сказал экс-министр.

По его словам, министерство ожидает рост инфляции на 8,8% в среднем в 2021 году по сравнению с 2020-м.

Напомним, экономика Украины в первом квартале 2021 года продолжала сокращаться, и по предварительным данным Госстата реальный ВВП упал на 2,0%.

Таким образом, согласно новому прогнозу, экономика Украины вернется на уровень 2019 года после падения ВВП в 2020 году на 4,0%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы. По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% - в 2023 году.

Средний рост потребительских цен в 2021 году ожидался на уровне 8,1%.

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