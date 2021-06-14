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Рада має розглянути бюджетну декларацію на 2022-2024 роки до середини липня

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Україна, Понеділок 14 червня 2021 15:32
Рада має розглянути бюджетну декларацію на 2022-2024 роки до середини липня Фото: в Мінфіні заявили, що Рада повинна розглянути бюджетну декларацію до 15 липня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністерство фінансів назвало строки розгляду парламентом бюджетної декларації на 2022-2024 роки. Він має відбутися до 15 липня.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Процес розгляду бюджетної декларації у ВР здійснюється з урахуванням поданого Кабінетом міністрів річного звіту про виконання закону про держбюджет за попередній бюджетний період.

"До моменту розгляду, який має відбутися не пізніше 15 липня поточного року, народні депутати подають свої пропозиції. Після чого профільний комітет готує та подає на розгляд Верховній раді відповідний проект постанови щодо бюджетної декларації", - сказано у повідомленні.

Декларація визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проекту держбюджету на 2022 рік.

У документі передбачений фіскальний простір, який розподілятиметься у рамках державного бюджету на пріоритетні напрями.

У декларації також надано пропозиції щодо змін до Податкового кодексу. Вони стануть ресурсною базою для збільшення доходів держбюджету в середньостроковий період.

Нагадаємо, Кабмін 2 червня подав до Ради бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Уряд схвалив її на своєму засіданні наприкінці травня.

Як писало РБК-Україна, Міністерство економіки погіршило прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,6% до 4,1%. Оновлений макропрогноз спрямований в різні органи влади і на ньому буде будуватися трирічна бюджетна декларація.

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