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Кабмин принял бюджетную декларацию на 2022-2024 годы: что она предусматривает

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Украина, Вторник 01 июня 2021 11:47
Кабмин принял бюджетную декларацию на 2022-2024 годы: что она предусматривает Фото: Кабмин одобрил бюджетную декларацию на 2022-2024 годы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров на внеочередном заседании 31 мая 2021 года принял бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. Документ определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для проекта государственного бюджета на 2022 год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как отмечается в сообщении, бюджетная декларация на 2022-2024 годы - это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Документ содержит общие показатели доходов и финансирования госбюджета, общие предельные показатели расходов госбюджета, размер минимальной заработной платы, прожиточный минимум и другие цели государственной политики.

"В среднесрочной перспективе усилия правительства будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, стимулирование экономики для преодоления негативных последствий, вызванных ограничительными мерами в связи с COVID-19", - говорится в сообщении.

Среди приоритетов бюджетной политики, определенных бюджетной декларацией:

  • усиление обороноспособности и безопасности государства;
  • развитие агропромышленного комплекса;
  • формирование чистой и безопасной окружающей среды;
  • развитие административных услуг и их цифровизация;
  • усиление энергонезависимости;
  • создание эффективной и совершенной системы осуществления социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения;
  • обеспечение качественного, современного, доступного и инклюзивного образования;
  • обеспечение качественного уровня медицины;
  • повышение уровня прозрачности в управлении государственными финансами.

Отметим, Министерство экономики Украины ухудшило прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%. Обновленный макропрогноз направлен в различные органы власти и нем будет строиться трехлетняя бюджетная декларация.

Как сообщало РБК-Украина, 24 марта Кабинет министров Украины одобрил отчет о выполнении закона "О государственном бюджет Украины на 2020 год". Дефицит госбюджета составил 217,6 млрд гривен.

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