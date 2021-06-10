В Раду подали бюджетную декларацию на 2022-2024 годы: что предусматривает документ
В Верховную раду подали бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. Указано, что правительство подало его на рассмотрение парламента еще 2 июня.
"Кабинетом министров 2 июня подано Верховной раде бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, одобренную постановлением Кабмина от 31.05.2021 г. №548", - сказано в сообщении.
Бюджетная декларация на 2022-2024 годы - это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу.
Этот документ содержит общие показатели доходов и финансирования госбюджета, общие предельные показатели расходов госбюджета, размер минимальной зарплаты, прожиточного минимума и другие цели государственной политики.
Так, в среднесрочном периоде усилия Кабмина будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, стимулирование экономики для преодоления негативных последствий, вызванных карантином из-за коронавируса.
Среди приоритетов бюджетной политики, определенных в декларации:
- усиление обороноспособности и безопасности государства;
- развитие агропромышленного комплекса;
- формирование чистой и безопасной окружающей среды;
- развитие административных услуг и их цифровизация;
- усиление энергонезависимости;
- создание эффективной и совершенной системы социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения;
- обеспечение качественного, современного, доступного и инклюзивного образования;
- обеспечение качественного уровня медицины;
- повышение уровня прозрачности в управлении госфинансами.
Напомним, Министерство экономики ухудшило прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%. Обновленный макропрогноз направлен в различные органы и на нем будет строиться трехлетняя бюджетная декларация.
Как сообщало РБК-Украина, в конце марта правительство одобрило отчет о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Дефицит госбюджета составил 217,6 млрд гривен.