ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада должна принять сопутствующий закон об анбандлинге на этой неделе

Новости » Политика     11.11.2019 - 11:58
Рада должна принять сопутствующий закон об анбандлинге на этой неделе
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина/Виталий Носач)

Ранее в законопроекте Комитет ВР не нашел коррупционных рисков

Верховная рада Украины должна принять законопроект №2249 "О публичных закупках" в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект №2249 является сопутствующим к анбандлингу "Нафтогаза".

"Законопроект №2249 - о публичных закупках в связи с отделением деятельности транспортировки приробного газа. Это сопутствующий законопроект к анбандлингу "Нафтогаза". Мы убеждены, что этот важный законопроект должен быть максимально быстро рассмотрен", - заявил Гончарук.

Напомним, ранее соответствующий законопроекте №2249 рассматривали в Комитете Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики. Большинство членов комитета проголосовали за решение о том, что в законопроекте нет коррупционных рисков.

Также РБК-Украина писало, что проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению дополнили статьей 25 относительно анбандлинга "Нафтогаза". Сначала "Нафтогаз" перечислит средства в бюджет, а потом за них выкупят ГТС Украины.

Гончарук просит Раду принять ряд земельных законопроектов Разумков назвал дату рассмотрения госбюджета-2020 во втором чтении
Новости Украины Верховная РадаНафтогаз УкраиныАнбандлинг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь