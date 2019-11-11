Рада должна принять сопутствующий закон об анбандлинге на этой неделе

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина/Виталий Носач)

Ранее в законопроекте Комитет ВР не нашел коррупционных рисков

Верховная рада Украины должна принять законопроект №2249 "О публичных закупках" в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект №2249 является сопутствующим к анбандлингу "Нафтогаза".

"Законопроект №2249 - о публичных закупках в связи с отделением деятельности транспортировки приробного газа. Это сопутствующий законопроект к анбандлингу "Нафтогаза". Мы убеждены, что этот важный законопроект должен быть максимально быстро рассмотрен", - заявил Гончарук.

Напомним, ранее соответствующий законопроекте №2249 рассматривали в Комитете Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики. Большинство членов комитета проголосовали за решение о том, что в законопроекте нет коррупционных рисков.

Также РБК-Украина писало, что проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению дополнили статьей 25 относительно анбандлинга "Нафтогаза". Сначала "Нафтогаз" перечислит средства в бюджет, а потом за них выкупят ГТС Украины.