Комитет ВР принял решение по связанным с анбандлингом изменениям в закон о закупках

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект №2249 рассмотрел антикоррупционный комитет Рады

Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики не увидел коррупционных рисков в законопроекте №2249 "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Об этом заявила глава комитета Анастасия Красносельская, передает корреспондент РБК-Украина.

За соответствующее решение проголосовало большинство членов комитета.

"Проект решения комитета: законопроект не содержит коррупционных рисков", - заявила Красносельская.

Отметим, проектом предлагается внести изменения в раздел ІХ "Заключительные и переходные положения" закона "О публичных закупках". Документом предусматривается переход прав и обязанностей по договорам, заключенным АО "Укртрансгаз" по результатам процедур закупок, к новому оператору ГТС Украины.

Также определяется право нового оператора ГТС заключать договоры без процедур закупок с АО "Укртрансгаз", который имеет для этого необходимые ресурсы. Планируется, что такая мера будет иметь временный характер для обеспечения непрерывного предоставления услуг по транспортировке новым оператором ГТС.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы принял решение по поводу постановления об отмене закона об анбандлинге. Так, члены комитета рекомендуют парламенту определиться с этим вопросом путем голосования в сессионном зале.

Как писало РБК-Украина ранее, в Раде заблокировали подписание законопроекта №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа" для спикера ВР Дмитрия Разумкова. Так, в Раде зарегистрировали проект постановления №2239-1-П об отмене этого закона.

Отметим, 31 октября Рада приняла во втором чтении закон об анбандлинге, за закон проголосовал 341 парламентарий.

Добавим также, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев предупреждал о последствиях срыва анбандлинга. Коболев не исключает, что срыв анбандлинга Россия может использовать как повод и не подписать долгосрочный контракт на транзит газа в Европу.