Рада повинна прийняти супутній закон про анбандлінг на цьому тижні

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна/Віталій Носач)

Раніше в законопроекті Комітет ВР не знайшов корупційних ризиків

Верховна рада України повинна прийняти законопроект №2249 "Про публічних закупівель" у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу". Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект №2249 є супутнім до анбандлінгу "Нафтогазу".

"Законопроект №2249 - про публічні закупівлі у зв'язку з відділенням діяльності транспортування приробного газу. Це супутній законопроект до анбандлінгу "Нафтогазу". Ми переконані, що цей важливий законопроект повинен бути максимально швидко розглянуто", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, раніше відповідний законопроект №2249 розглядали в Комітеті Верховної ради з питань антикорупційної політики. Більшість членів комітету проголосували за рішення про те, що у законопроекті немає корупційних ризиків.

Також РБК-Україна писало, що проект державного бюджету на 2020 рік до другого читання доповнили статтею 25 щодо анбандлінга "Нафтогазу". Спочатку "Нафтогаз" перерахує кошти в бюджет, а потім за них викуплять ГТС України.