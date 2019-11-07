ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В бюджете-2020 предусмотрели средства на анбандлинг "Нафтогаза"

Новости » Экономика     07.11.2019 - 11:47
В бюджете-2020 предусмотрели средства на анбандлинг "Нафтогаза"
Иллюстративное фото (utg.ua)

Сначала "Нафтогаз" перечислит средства в бюджет, а потом за них выкупят ГТС Украины

Проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению дополнили статьей 25 относительно анбандлинга НАК "Нафтогаз Украина". Об этом говорится в тексте проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную раду ко второму чтению.

Согласно документу, в 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" по результатам 2019 года перечисляет в общий и специальный фонд госбюджета часть чистой прибыли (дохода) или дивиденды (доход), начисленные на акции (доли) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность, изымаемых в государственный бюджет.

Затем эти средства направят на пополнение уставного капитала АО "Магистральные газопроводы Украины" для приобретения у АО "Укртрансгаз" доли в уставном капитале ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в размере 100% уставного капитала. Стоимость этой компании, на баланс которой передают газотранспортную систему Украины, будет определена отдельно.

Напомним, 31 октября Верховная рада Украины приняла закон о анбандлинге. В законе определяется, что оператором газотранспортной системы, которая находится в государственной собственности и не подлежит приватизации, может быть исключительно субъект хозяйствования, владельцем 100% корпоративных прав которого является государство или субъект хозяйствования, 100% корпоративных прав которого принадлежат государству.

В сентябре Кабинет министров Украины принял решение подчинить компанию "Магистральные газопроводы" Министерству финансов. Процедура анбандлингу должна быть завершена тем, что компания "Магистральные газопроводы Украины" выкупит компанию "Оператор ГТС", на баланс которой передадут украинскую ГТС.

Комитет ВР принял решение по связанным с анбандлингом изменениям в закон о закупках Комитет Рады принял решение по поводу отмены закона об анбандлинге
Новости Украины ГТСНафтогаз УкраиныАнбандлинг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь