Рада должна принять новый закон о госзакупках, чтобы не сорвать выборы

Комитет избирателей Украины призывает Верховную раду Украины принять изменения в закон "О публичных закупках", что необходимо для надлежащей организации выборов со стороны Центральной избирательной комиссии и окружных избирательных комиссий. Об этом КИУ написал в своем Facebook.

Подчеркивается, что действующий закон "О публичных закупках" не учитывает специфики проведения закупок во время избирательного процесса.

"Такие изменения необходимы для надлежащей организации выборов со стороны ЦИК и окружных избирательных комиссий, поскольку действующий закон "О публичных закупках" не учитывает специфики проведения закупок во время избирательного процесса... Во время выборов могут возникнуть проблемы со своевременным изготовлением избирательных бюллетеней, обеспечением печатями окружных избирательных комиссий, публикацией в региональных или местных СМИ перечня избирательных участков", - объясняют в КИУ.

Кроме того, действующий закон вообще может привести к блокированию процедур закупок и предотвращению проведения выборов. В частности, ЦИК в постановлении №897 от 24 мая 2019 года отмечает, что "во время организации и подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года есть риск блокировки процедур закупок путем подачи жалоб в Антимонопольный комитет Украины и автоматического их приостановления".

Подчеркивается, что это приведет к невозможности своевременного приобретения товаров и услуг для подготовки и проведения выборов и нарушению сроков проведения отдельных мероприятий.

Также комитет напоминает о проблемах с закупками во время очередных выборов президента Украины. А именно вследствие действия действующей редакции закона "О публичных закупках" во время выборов не произошли открытые торги по закупкам услуг по изготовлению и доставке архивных боксов. Поэтому следует предусмотреть, подчеркивают в КИУ, что действие закона "О публичных закупках" не будет распространяться на определенные виды закупок во время избирательного процесса.

Напомним, в апреле 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко настаивал на рассмотрении в парламенте законопроекта №8265 "О государственных закупках". Документом предлагалось сохранить позитивные положения действующего закона и комплексно усовершенствовать процедуру государственных закупок.

Как писало РБК-Украина, в конце ноября Рада провалила данный закон.

Добавим, ЦИК неоднократно отмечал, что закон Украины "О выборах народных депутатов" содержит устаревшие положения, которые не соответствуют другим действующим законам. В ЦИК также подчеркивали, что законодательство о государственных закупках не учитывает быстротечности избирательного процесса внеочередных выборов, который в данном случае будет продолжаться только 58 дней.