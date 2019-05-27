Рада має прийняти новий закон про держзакупівлі, щоб не зірвати вибори

Комітет виборців України закликає Верховну раду України прийняти змін до закону "Про публічні закупівлі", що необхідно для належної організації виборів з боку Центральної виборчої комісії та окружних виборчих комісій. Про це КВУ написав у своєму Facebook.

Підкреслюється, що чинний закон "Про публічні закупівлі" не враховує специфіки проведення закупівель під час виборчого процесу.

"Такі зміни необхідні для належної організації виборів з боку ЦВК та окружних виборчих комісій, оскільки чинний закон "Про публічні закупівлі" не враховує специфіки проведення закупівель під час виборчого процесу… Під час виборів можуть виникнути проблеми із своєчасним виготовленням виборчих бюлетенів, забезпеченням печатками окружних виборчих комісій, публікації в регіональних чи місцевих ЗМІ переліку виборчих дільниць", - пояснюють у КВУ.

Крім того, чинний закон взагалі може призвести до блокування процедур закупівель та унеможливлення проведення виборів. Зокрема, ЦВК у постанові №897 від 24 травня 2019 року зазначає, що "під час організації та підготовки і проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року є ризик блокування процедур закупівель шляхом подання скарг до Антимонопольного комітету України та автоматичного їх призупинення".

Підкреслюється, що це призведе до неможливості своєчасного придбання товарів і послуг для підготовки і проведення виборів та порушення строків проведення окремих заходів.

Також комітет нагадує про проблеми із закупівлями під час чергових виборів президента України. А саме внаслідок дії чинної редакції закону "Про публічні закупівлі" під час виборів не відбулося відкритих торгів із закупівель послуг з виготовлення та доставки архівних боксів. Тож варто передбачити, підкреслюють у КВУ, що дія закону "Про публічні закупівлі" не буде поширюватися на певні види закупівель під час виборчого процесу.

Нагадаємо, у квітні 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко наполягав на розгляді в парламенті законопроекту №8265 "Про державні закупівлі". Документом пропонувалося зберегти позитивні положення чинного закону та комплексно удосконалити процедуру державних закупівель.

Як писало РБК-Україна, у кінці листопада Рада провалила даний закон.

Додамо, ЦВК неодноразово зазначала, що закон України "Про вибори народних депутатів" містить застарілі положення, які не відповідають іншим чинним законам. У ЦВК також підкреслювали, що законодавство про державні закупівлі не враховує швидкоплинність виборчого процесу позачергових виборів, який у даному випадку буде тривати лише 58 днів.