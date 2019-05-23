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ЦИК заявил, что не успеет подготовиться к выборам в Раду

Новости » Выборы 2019    23.05.2019 - 13:43
ЦИК заявил, что не успеет подготовиться к выборам в Раду
Фото: Татьяна Слипачук (РБК-Украина)

Законодательство о государственных закупках не учитывает быстротечности избирательного процесса внеочередных выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) неоднократно замечала, что закон Украины "О выборах народных депутатов" содержит устаревшие положения, которые не соответствуют другим действующим законам. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности, этот закон имеет положение без механизма реализации, среди которых вопросы установления факта проживания, голосование военнослужащих, которые участвуют в ООС, представление деклараций. Кроме того, законодательство о государственных закупках не учитывает быстротечности избирательного процесса внеочередных выборов, который в данном случае будет длиться только 58 дней.

"Подчеркиваем, что сроки и порядок проведения государственных закупок значительно превышают сроки избирательного процесса, что может сделать невозможным проведение процедур по: обеспечению изготовления избирательных бюллетеней; изготовлению и доставке бланков протоколов о подсчете голосов, актов, и других документов; транспортировке протоколов о подсчете голосов и иной избирательной документации от УИК в ОИК; изготовлению информационных плакатов политических партий; публикации информации ЦИК и ОИК в региональных или местных печатных СМИ, по перечню избирательных округов, формированию ОИК и УИК, а также изменений в их составе; реализацию права агитации в печатных и электронных СМИ за средства государственного бюджета в сроки, определенные законом", - говорится в сообщении

Центральная избирательная комиссия ожидает от президента Украины, Верховной рады и Кабинета министров "немедленного принятия соответствующих решений, которые позволят провести внеочередные выборы депутатов 21 июля 2019 года в соответствии с законами Украины и лучших демократических европейских практик".

Напомним, сегодня Слипачук заявила, что с 24 мая начинается виборчних процесс. Она заявила, что ЦИК готов обеспечить прозрачные и легитимные парламентские выборы. Слипачук заявила, что запрос общества относительно обновление парламента имеет право на реализацию в правовых рамках.

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