Рада даст оценку действиям боевиков на Донбассе, - Разумков

На ближайшем заседании Верховная рада отреагирует и даст оценку действиям российско-оккупационных войск на Донбассе. В частности, из-за обострения ситуации возле Шумов.

Об этом заявил глава Рады Дмитрий Разумков , передает пресс-служба парламента.

Также глава Рады выразил соболезнования в связи с гибелью военных в районе поселка Шумы Донецкой области. "Глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Это большая потеря для всех нас. К сожалению, это не первое нарушение перемирия за последнее время, в результате которого гибнут наши граждане", - подчеркнул Разумков.

"На ближайшем заседании Парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага", - заявил он.

Напомним, 26 марта днем оккупанты из минометов и другого вооружения обстреляли позиции операции Объединенных сил возле Шумов. В результате вражеского обстрела четверо украинских военных погибли, а двое - получили ранения. После этого президент Владимир Зеленский начал консультации с лидерами "нормандской четверки".

Из-за сегодняшнего обстрела на Донбассе украинская сторона в Трехсторонней контактной группе созвала срочное заседание подгруппы по безопасности. Если Россия даст свое согласие, то заседание состоится 27 марта.

На обострение на Донбассе уже отреагировали в посольстве Великобритании. Британский посол Мелинда Симмонс призвала Россию обеспечить режим "тишины".