Обострение на Донбассе: посол Британии призвала Россию обеспечить режим "тишины"
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс призвала Российскую Федерацию обеспечить выполнение режима прекращения огня на Донбассе. Сегодня в результате вражеского обстрела погибли четыре военных и двое получили ранения.
Об этом Симмонс написала в Twitter.
"С ужасом узнала о гибели 4 украинских военных в результате обстрела вблизи населенного пункта Шумы сегодня. Режим прекращения огня следует соблюдать, Россия должна обеспечить его выполнение поддерживаемыми ею силами. Даже одно потерянное жизнь - это уже много", - написала она.
Напомним, 26 марта боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции вблизи Шумов, в результате чего двое украинских военных получили ранения, а четверо - погибли.
Кроме того, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на экстренное внутреннее совещание из-за обстрела и гибели военных.