Рада дасть оцінку діям бойовиків на Донбасі, - Разумков

На найближчому засіданні Верховна рада відреагує і дасть оцінку діям російсько-окупаційних військ на Донбасі. Зокрема, через загострення ситуації біля Шумів.

Про це заявив глава Ради Дмитро Разумков , передає прес-служба парламенту.

Також голова Ради висловив співчуття у зв'язку із загибеллю військових в районі селища Шуми Донецької області. "Глибокі співчуття сім'ям і близьким загиблих. Це велика втрата для всіх нас. На жаль, це не перше порушення перемир'я за останній час, в результаті якого гинуть наші громадяни", - підкреслив Разумков.

"На найближчому засіданні Парламенту обов'язково відреагує і дасть оцінку таким підступним діям ворога", - заявив він.

Нагадаємо, 26 березня вдень окупанти з мінометів та іншої зброї обстріляли позиції операції Об'єднаних сил біля Шумів. В результаті ворожого обстрілу четверо українських військових загинули, а двоє отримали поранення. Після цього президент Володимир Зеленський почав консультації з лідерами "нормандської четвірки".

Через сьогоднішній обстріл на Донбасі українська сторона Тристоронньої контактної групи скликала термінове засідання підгрупи з безпеки. Якщо Росія дасть свою згоду, то засідання відбудеться 27 березня.

На загострення на Донбасі вже відреагували в посольстві Великобританії. Британський посол Мелінда Сімонс закликала Росію забезпечити режим "тиші".