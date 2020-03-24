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Рада не будет рассматривать земельную реформу в четверг

Новости » Политика     24.03.2020 - 14:10
Рада не будет рассматривать земельную реформу в четверг
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также не планируется рассмотрение закона о банках

Верховная рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли во втором чтении в четверг, 26 марта. Об этом РБК-Украина рассказали источники в Раде.

Так, по словам информированного собеседника, на данный момент не идет речь о голосовании за земельную реформу и закон о банках.

Напомним, в материале РБК-Украна "Приняли меры: как Верховная рада взялась за коронавирус и его последствия" подчеркивалось, что закон о рынке земли отложили до переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу выделения новой финансовой помощи. Отмечалось, что в команде президента решили не спешить с принятием земельной реформы, потому как ожидают переговоров с Фондом насчет выделения новой финансовой помощи.

Стоит отметить, что в Раде допускали, что парламент может завершить рассмотрение правок к законопроекту о рынке земли в четверг, 19 марта. Однако 17 мартана внеочередном заседании Верховной рады по вопросам противодействия коронавирусу депутаты проголосовали за работу парламента исключительно в комитетах до 3 апреля.

Как писало РБК-Украина, источник агентства во фракции "Слуга народа" заявил, что нардепы могут провести внеочередное заседание парламента в четверг, 26 марта, в связи с пандемией коронавируса. Позже парламентарий от фракции СН Александр Качура заявил, что утром в четверг состоится встреча фракции, а после нее - внеочередное заседание ВР.

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