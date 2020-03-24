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Фракция "Слуга народа" проведет заседание в четверг,  - нардеп

Новости » Политика     24.03.2020 - 11:53
Фракция "Слуга народа" проведет заседание в четверг,  - нардеп
Фото: Александр Качура (Виталий Носач/РБК-Украина)

Качура отметил, что после встречи СН состоится внеочередное заседание Рады

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что СН проведет заседание в четверг, 26 марта, утром. Об этом он написал в своем Telegram.

По словам парламентария, после встречи фракции состоится внеочередное заседание Рады.

"Итак. В четверг (26.03) утром состоится встреча фракции СН. После внеочередное заседание ВР", - написал нардеп.

Напомним, ранее источник РБК-Украина во фракции "Слуга народа" сообщил, что ВР может провести внеочередное заседание парламента в четверг, 26 марта. Ранее проведение внеочередного заседания анонсировал и спикер Рады Дмитрий Разумков. Однако он не уточнил возможную дату проведения.

Также сообщалось, что ВР готова к проведению внеочередного заседания. По словам собеседника нашего агентства, в Раде ожидают законопроекты от Кабмина.

Источники РБК-Украина в руководстве фракции "Слуга народа" рассказали, что на совещании с главами фракций обсуждался формат проведения внеочередного заседания ВР. Однако, как пояснили собеседники, внеочередное заседание не может состояться дистанционно из-за того, что предложенный первым вице-спикером Русланом Стефанчуком законопроект о работе Рады в режиме видеоконференции еще не принят.

Как писало агентство ранее, в парламенте появился текст законопроекта Стефанчука о проведении пленарных заседаний Рады на время карантина из-за коронавируса в режиме видеоконференции.

Рада может провести внеочередное заседание 26 марта, - источник Правительство внесет в Раду изменения в бюджет в течение нескольких дней, - Ковалив
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