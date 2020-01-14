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Рада не будет рассматривать закон о рынке земли на этой неделе

Новости » Политика     14.01.2020 - 12:30
Рада не будет рассматривать закон о рынке земли на этой неделе
Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проект закона отсутствует в повестке пленарной недели 14-17 января

Парламент на этой пленарной неделе не будет рассматривать во втором чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в повестке дня на эту пленарную неделю 14-17 января законопроект не значится.

"Я не думаю, что на этой неделе будет. Вы же видите, что наших коллег по парламенту беспокоит процедура, меморандум, какие-то еще там нюансы", - заявил замглавы фракции.

Кроме того, глава фракции СН Давид Арахамия также подтвердил, что нардепы не будут рассматривать данный закон на этой пленарной неделе.

Отметим, сегодня под Радой проходят акции против открытия рынка земли.

Напомним, вчера в аграрном комитете презентовали окончательную версию законопроекта о рынке земли .

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что для запуска рынка земли украинскому парламенту необходимо принять еще ряд документов, поэтому сам рынок начнет работать в конце 2020 года.

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