В центре Киева участники протеста против рынка земли перекрыли улицы

Фото с места событий (РБК-Украина)

Участники акции протестуют против открытия рынка земли

Противники открытия рынка земли возобновили демонстрации в правительственном квартале с требованием не допустить принятия законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Демонстранты блокируют ряд автомобильных дорог в центре Киева. В частности, на улице Грушевского движение полностью перекрыто в направлении правительственного квартала. Также протестующие перекрыли движение на пересечение улицы Лаврской и Цитадельной, перекрестке улиц Липской и Институтской. Участники акции постоянно ходят по пешеходному переходу.

Митингующие также перекрыли дорогу возле стадиона им. Валерия Лобановского.

В полиции Киева сообщили, что силовики патрулируют в правительственном квартале в усиленном режиме в связи с проведением митингов. В частности, на месте работают работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

Фото с места событий (РБК-Украина)

Напомним, 17 декабря под зданием Верховной рады на акции против открытия рынка земли в столкновениях пострадали десятки людей. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что разгон протестующих под Верховной радой начался после того, как группа людей начала перфораторами делать отверстия в асфальте для того, чтобы установить палатки.