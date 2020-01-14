ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В центре Киева участники протеста против рынка земли перекрыли улицы

Новости » Происшествия     14.01.2020 - 12:34
В центре Киева участники протеста против рынка земли перекрыли улицы
Фото с места событий (РБК-Украина)

Участники акции протестуют против открытия рынка земли

Противники открытия рынка земли возобновили демонстрации в правительственном квартале с требованием не допустить принятия законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Демонстранты блокируют ряд автомобильных дорог в центре Киева. В частности, на улице Грушевского движение полностью перекрыто в направлении правительственного квартала. Также протестующие перекрыли движение на пересечение улицы Лаврской и Цитадельной, перекрестке улиц Липской и Институтской. Участники акции постоянно ходят по пешеходному переходу.

Митингующие также перекрыли дорогу возле стадиона им. Валерия Лобановского.

В полиции Киева сообщили, что силовики патрулируют в правительственном квартале в усиленном режиме в связи с проведением митингов. В частности, на месте работают работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

Фото с места событий (РБК-Украина)

Напомним, 17 декабря под зданием Верховной рады на акции против открытия рынка земли в столкновениях пострадали десятки людей. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что разгон протестующих под Верховной радой начался после того, как группа людей начала перфораторами делать отверстия в асфальте для того, чтобы установить палатки.

В ГСЧС сообщили о числе пострадавших в результате прорыва трубы возле Ocean Plaza В Киеве активисты пикетируют посольство Ирана в поддержку демонстрантов
Новости Украины Киевпротест
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь