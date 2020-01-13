Три часа или два месяца: в Кабмине назвали сроки принятия закона о рынке земли

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В случае голосования по сокращенной процедуре, рассмотрение законопроекта может занять 3 часа

Верховная рада может начать процесс голосования за закон о рынке земли во втором чтении. Об этом написал в Facebook советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак.

Мушак отмечает, что в случае голосования по полной процедуре, рассмотрение этого законопроекта может занять около 2 месяцев из-за большого количества поправок, которые депутаты внесли в законопроект. По сокращенной процедуре, законопроект могут принять за 3 часа.

"К рассмотрению базового для земреформы (законопроекта - ред.) 2178-10 в Раде все готово. 10 дней на ознакомление прошло. Дело только за политической волей", - сообщил Мушак.

"Сейчас правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержано системную правку", - добавил Мушак.

Представление правок депутатов, которые суммарно занимают 2583 страницы, до законопроекта на 6 страниц, Мушак назвал "законодательным спамом", целью которого является задержка рассмотрения законопроекта.

Напомним, ранее представитель главы государства по вопросам земельной реформы Роман Лещенко отметил, что необходимость введения рынка земли заключается в реализации реформы децентрализации. Он также заявил, что Украина имеет в наличии для продажи 7 миллионов 600 тысяч гектаров государственной земли.

По словам председателя ВР Дмитрия Разумкова, объем земли для продажи в одни руки может составить менее 10 тысяч гектаров. Также обсуждаются варианты более существенного уменьшения.