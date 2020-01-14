Рада не буде розглядати закон про ринок землі на цьому тижні

Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект закону відсутній у порядку денному пленарного тижня 14-17 січня

Парламент на цьому пленарному тижні не розглядатиме в другому читанні законопроект №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення", яким передбачається відкриття ринку землі. Про це повідомив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, у порядку денному на цей пленарний тиждень 14-17 січня законопроект не значиться.

"Я не думаю, що на цьому тижні буде. Ви ж бачите, що наших колег по парламенту турбує процедура, меморандум, якісь ще там нюанси", - заявив заступник голови фракції.

Крім того, глава фракції СН Давид Арахамія також підтвердив, що нардепи не розглядатимуть даний закон на цьому пленарному тижні.

Відзначимо, сьогодні під Радою проходять акції проти відкриття ринку землі.

Нагадаємо, комітет з питань аграрної та земельної політики на засіданні 28 грудня 2019 року рекомендував Верховній раді прийняти закон про ринок землі.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що для запуску ринку землі українському парламенту необхідно прийняти ще ряд документів, тому сам ринок почне працювати в кінці 2020 року.