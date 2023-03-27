Рада безпеки ООН обговорить плани РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі на цьому тижні

Рада безпеки ООН цього тижня проведе засідання щодо рішення російського диктатора Володимира Путіна розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Про це заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Наскільки мені відомо, засідання (Радбезу ООН щодо заяви Путіна - ред.) має відбутися цього тижня. Але це, звичайно, питання до самої Ради Безпеки", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Україна зажадала скликати Радбез ООН через наміри РФ розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Нагадаємо, російський диктатор заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі.

Рішення Путіна обурило світових лідерів. Так, у ЄС заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

Додамо, що віцепрезидент Болгарії Іліяна Йотова закликала РФ та Україну до переговорів після заяви Путіна щодо планів розміщення ядерної зброї в Білорусі.

У свою чергу координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій при Білому домі Джон Кірбі заявив, що США не помітили ознак будь-якого переміщення ядерної зброї чи наміру її застосувати в Україні.

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