Рабства нет: Зеленский сделал заявление относительно выезда украинцев за границу

Украина, Воскресенье 08 февраля 2026 18:52
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

В Украине "нет рабства", поэтому все, кто не подлежит мобилизации и имеет разрешение, могут свободно выезжать за границу в любое время.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института 8 февраля.

"Рабства в Украине нет... И те люди, которые хотят поехать, если они не мобилизационного возраста, они имеют право поехать. Те кто хотят, они могут ехать", - сказал он.

При этом Зеленский отметил, что государство больше сфокусировано на людях, которые возвращаются домой, или остаются здесь, никуда не выезжая. Относительно возвращения из-за границы - здесь, по мнению президента, нужно действовать не призывами, а условиями жизни.

"Те люди, которые уехали, будут возвращаться. Люди с техническим образованием - это восстановление государства. Все понадобятся все. Надо восстанавливаться технически, технологически. И энергетика, и сельское хозяйство. Но технологии прежде всего", - пояснил он.

Президент также добавил, что люди, которые любят свою страну, все равно возвращаются домой. Чтобы защищать ее от российских оккупантов и восстанавливать после войны.

"Если они возраста такого, что надо защищать государство, они защищают свое государство. И самое главное, что они защищают нормальное государство, в котором они хотят жить", - резюмировал Зеленский.

Выезд украинцев за границу

Напомним, что в конце августа 2026 года в Украине разрешили выезд за границу молодым мужчинам в возрасте 18-22 лет. Соответствующее постановление приняло правительство Украины после того, как Верховная Рада проголосовала за изменения.

После этого якобы увеличилось количество украинцев, которые покидают Украину и ищут убежища в странах Европы. Так, в Германии якобы резко возросло количество заявок от украинцев на получение защиты - до 1000 в неделю вместо 100, как это было раньше.

На фоне этого некоторые немецкие чиновники начали призывать к ужесточению миграционной политики. А канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что обратился с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому обеспечить, чтобы украинские мужчины оставались в Украине независимо от возраста.

Интересно, что Германия не протестует против принятия украинских женщин без мужчин. Также Берлин не очень беспокоится о вале мигрантов с Ближнего Востока и Африки, который захлестнул государство.

