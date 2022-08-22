Мы так не работаем. Украина не причастна к подрыву автомобиля дочери Дугина, - Данилов
За подрывом автомобиля с российской пропагандисткой Дарьей Дугиной стоят российские спецслужбы. Украина к этому никак не причастна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире "24 канала".
"Мы не работаем таким образом. У нас есть более мощные задачи, которые выполняют наши парни и девушки. К взрыву этой дамы мы не имеем никакого отношения - это работа российских спецслужб", - сказал он.
Данилов отметил, что Александр Дугин с его дочерью выступали с критикой относительно темпов проведения так называемой "спецоперации", ведь хотели мгновенных результатов.
Он добавил, что российское ФСБ уже начинает убирать людей, критикующих власть.
"Там есть внутренние процессы в Российской Федерации - это отдельная ветвь со своим собственным взглядом на процессы, которые должны происходить... Еще раз подчеркну, что наши спецслужбы к этому не имеют никакого отношения", - добавил секретарь СНБО.
Напомним, вечером 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась Дугина.
Российские СМИ начали тиражировать информацию о якобы причастности Украины, но в Офисе президента опровергли такие заявления.
"Азов" также отрицает причастность к убийству Дугиной.
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