Мы так не работаем. Украина не причастна к подрыву автомобиля дочери Дугина, - Данилов

За подрывом автомобиля с российской пропагандисткой Дарьей Дугиной стоят российские спецслужбы. Украина к этому никак не причастна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире " 24 канала ".

"Мы не работаем таким образом. У нас есть более мощные задачи, которые выполняют наши парни и девушки. К взрыву этой дамы мы не имеем никакого отношения - это работа российских спецслужб", - сказал он.

Данилов отметил, что Александр Дугин с его дочерью выступали с критикой относительно темпов проведения так называемой "спецоперации", ведь хотели мгновенных результатов.

Он добавил, что российское ФСБ уже начинает убирать людей, критикующих власть.

"Там есть внутренние процессы в Российской Федерации - это отдельная ветвь со своим собственным взглядом на процессы, которые должны происходить... Еще раз подчеркну, что наши спецслужбы к этому не имеют никакого отношения", - добавил секретарь СНБО.