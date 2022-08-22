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Ми так не працюємо. Україна не причетна до підриву автомобіля доньки Дугіна, - Данілов

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Понеділок 22 серпня 2022 22:36
Ми так не працюємо. Україна не причетна до підриву автомобіля доньки Дугіна, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

За підривом автомобіля з російською пропагандисткою Дар'єю Дугіною стояють російські спецслужби. Україна до цього ніяк не причетна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі "24 каналу".

"Ми не працюємо таким чином. У нас є більш потужні завдання, які виконують наші хлопці й дівчата. До вибуху цієї пані ми не маємо жодного відношення - це робота російських спецслужб", - сказав він.

Данілов зазначив, що Олександр Дугін з його донькою виступали з критикою щодо темпів проведення так званої "спецоперації", адже хотіли миттєвих результатів.

Він додав, що російське ФСБ вже починає прибирати людей, що критикують владу.

"Там є внутрішні процеси в Російській Федерації - це окрема гілка зі своїм власним поглядом на процеси, які мають відбуватися... Ще раз наголошу, що наші спецслужби до цього не мають ніякого відношення", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, ввечері 21 серпня в Підмосков'ї підірвали автомобіль Land Cruiser Prado, в якому знаходилася Дугіна.

Російські ЗМІ почали тиражувати інформацію про нібито причетність України, але в Офісі президента спростували такі заяви.

"Азов" також заперечує причетність до вбивства Дугіної.

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Олексій Данілов Російська Федерація
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