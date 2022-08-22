Ми так не працюємо. Україна не причетна до підриву автомобіля доньки Дугіна, - Данілов
За підривом автомобіля з російською пропагандисткою Дар'єю Дугіною стояють російські спецслужби. Україна до цього ніяк не причетна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі "24 каналу".
"Ми не працюємо таким чином. У нас є більш потужні завдання, які виконують наші хлопці й дівчата. До вибуху цієї пані ми не маємо жодного відношення - це робота російських спецслужб", - сказав він.
Данілов зазначив, що Олександр Дугін з його донькою виступали з критикою щодо темпів проведення так званої "спецоперації", адже хотіли миттєвих результатів.
Він додав, що російське ФСБ вже починає прибирати людей, що критикують владу.
"Там є внутрішні процеси в Російській Федерації - це окрема гілка зі своїм власним поглядом на процеси, які мають відбуватися... Ще раз наголошу, що наші спецслужби до цього не мають ніякого відношення", - додав секретар РНБО.
Нагадаємо, ввечері 21 серпня в Підмосков'ї підірвали автомобіль Land Cruiser Prado, в якому знаходилася Дугіна.
Російські ЗМІ почали тиражувати інформацію про нібито причетність України, але в Офісі президента спростували такі заяви.
"Азов" також заперечує причетність до вбивства Дугіної.
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