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Работа семи морских портов Украины ограничена из-за тумана

Новости » Общество    23.10.2019 - 14:14
Работа семи морских портов Украины ограничена из-за тумана
Фото: туман (facebook com dumskayanet)

Ограничения введены на лоцманскую проводку и грузовые операции с зерновыми

Из-за сильного тумана в семи морских портах Украины введены ограничения на лоцманскую проводку и грузовые операции с зерновыми. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Администрации морских портов Украины.

Так, ограничения на лоцманскую проводку судов введены в портах "Пивденный", "Николаев", "Ольвия" и "Скадовск". Ограничения на грузовые операции с зерновыми введены в портах "Одесса", "Херсон" и "Рени".

Кроме того, из-за тумана закрыто движение судов через Бугско-Днепровско-лиманский канал и Херсонский морской канал.

Без ограничений работают морские порты "Черноморск", "Мариуполь", "Бердянск", "Измаил", "Усть-Дунайск" и "Белгород-Днестровск".

Напомним, аэропорт "Киев" имени Сикорского из-за сильного тумана и низкой видимости отменил несколько рейсов, которые должны были вылететь в среду, 23 октября.

Также РБК-Украина сообщало, что в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого из-за сильного тумана и низкой видимости не смогли приземлиться два самолета - из Вильнюса и Варшавы.

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