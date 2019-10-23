Робота семи морських портів України обмежена через туман

Фото: туман (facebook com dumskayanet)

Обмеження введені на лоцманську проводку і вантажні операції із зерновими

Через сильний туман в семи морських портах України введені обмеження на лоцманську проводку і вантажні операції із зерновими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Адміністрації морських портів України.

Так, обмеження на лоцманську проводку судів введені в портах "Південний", "Миколаїв", "Ольвія" і "Скадовськ". Обмеження на вантажні операції із зерновими введені в портах "Одеса", "Херсон" і "Рені".

Крім того, через туман закрито рух суден через Бузько-Дніпровсько-лиманський канал і Херсонський морський канал.

Без обмежень працюють морські порти "Чорноморськ", "Маріуполь", "Бердянськ", "Ізмаїл", "Усть-Дунайськ" та "Білгород-Дністровськ".

Нагадаємо, аеропорт "Київ" імені Сікорського через сильний туман і низьку видимість скасував кілька рейсів, які повинні були вилетіти в середу, 23 жовтня.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького через сильний туман і низьку видимість не змогли приземлитися два літаки - з Вільнюса і Варшави.