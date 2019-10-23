ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Робота семи морських портів України обмежена через туман

Новини » Суспільство    23.10.2019 - 14:14
Робота семи морських портів України обмежена через туман
Фото: туман (facebook com dumskayanet)

Обмеження введені на лоцманську проводку і вантажні операції із зерновими

Через сильний туман в семи морських портах України введені обмеження на лоцманську проводку і вантажні операції із зерновими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Адміністрації морських портів України.

Так, обмеження на лоцманську проводку судів введені в портах "Південний", "Миколаїв", "Ольвія" і "Скадовськ". Обмеження на вантажні операції із зерновими введені в портах "Одеса", "Херсон" і "Рені".

Крім того, через туман закрито рух суден через Бузько-Дніпровсько-лиманський канал і Херсонський морський канал.

Без обмежень працюють морські порти "Чорноморськ", "Маріуполь", "Бердянськ", "Ізмаїл", "Усть-Дунайськ" та "Білгород-Дністровськ".

Нагадаємо, аеропорт "Київ" імені Сікорського через сильний туман і низьку видимість скасував кілька рейсів, які повинні були вилетіти в середу, 23 жовтня.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького через сильний туман і низьку видимість не змогли приземлитися два літаки - з Вільнюса і Варшави.

Завтра Україну накриє туман "Олександрія" не може вилетіти на матч Ліги Європи через погодні умови
Новини України ГідрометцентрпортТуман
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся