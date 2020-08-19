Рабочие "Беларуськалия" намерены объявить голодовку

Фото: забастовка в Беларуси (tut.by)

Вопрос будет вынесен на голосование бастующих

Лидер стачкома "Беларуськалия" Андрей Бокун предложил рабочим калийного комбината объявить голодовку. По его словам, число бастующих не доходит до юридически необходимого кворума.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

Собравшиеся на митинге работники "Беларуськалия" его поддержали. Вопрос будет вынесен на голосование бастующих.

"Сегодня наша забастовка действительна, но мы отдаем себе отчет что завтра она может такой не являться... Чтобы защитить наши права у нас не остается другого выбора или я его не вижу - поэтому я предлагаю объявить голодовку", - сказал лидер стачкома.

Напомним, у проходной Минского тракторного завода (МТЗ) ОМОН разгонял собравшихся людей.

Отметим, Лукашенко в ходе общенациональной забастовки в Беларуси пригрозил участникам протестов силовыми мерами.

В от же время он выразил готовность поделиться президентскими полномочиями после изменения конституции Беларуси.