ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Робочі "Білоруськалія" мають намір оголосити голодування

Мінськ, Середа 19 серпня 2020 11:01
Робочі "Білоруськалія" мають намір оголосити голодування
Фото: страйк в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

Питання буде винесено на голосування страйкуючих

Лідер страйкому "Білоруськалія" Андрій Бокун запропонував робочим калійного комбінату оголосити голодування. За його словами, кількість страйкуючих не доходить до юридично необхідного кворуму.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Захід".

Присутні на мітингу працівники "Білоруськалія" його підтримали. Питання буде винесено на голосування страйкуючих.

"Сьогодні наш страйк дійсний, але ми віддаємо собі звіт, що завтра він може не бути... Щоб захистити наші права у нас не залишається іншого вибору або я його не бачу - тому я пропоную оголосити голодування", - сказав лідер страйкому.

Нагадаємо, у прохідній Мінського тракторного заводу (МТЗ) ОМОН розганяв присутніх людей.

Зазначимо, Лукашенко в ході загальнонаціонального страйку у Білорусі пригрозив учасникам протестів силовими заходами.

У той самий час він висловив готовність поділитися президентськими повноваженнями після зміни конституції Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України голодовкаБілорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся