Робочі "Білоруськалія" мають намір оголосити голодування

Фото: страйк в Білорусі (tut.by)

Питання буде винесено на голосування страйкуючих

Лідер страйкому "Білоруськалія" Андрій Бокун запропонував робочим калійного комбінату оголосити голодування. За його словами, кількість страйкуючих не доходить до юридично необхідного кворуму.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Захід".

Присутні на мітингу працівники "Білоруськалія" його підтримали. Питання буде винесено на голосування страйкуючих.

"Сьогодні наш страйк дійсний, але ми віддаємо собі звіт, що завтра він може не бути... Щоб захистити наші права у нас не залишається іншого вибору або я його не бачу - тому я пропоную оголосити голодування", - сказав лідер страйкому.

Нагадаємо, у прохідній Мінського тракторного заводу (МТЗ) ОМОН розганяв присутніх людей.

Зазначимо, Лукашенко в ході загальнонаціонального страйку у Білорусі пригрозив учасникам протестів силовими заходами.

У той самий час він висловив готовність поділитися президентськими повноваженнями після зміни конституції Білорусі.