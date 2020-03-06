Рабинович рассказал, почему его фракция поддержала отставку Рябошапки

Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За життя" Вадим Рабинович считает, что Руслан Рябошапка не оправдал оказанное доверие общества на посту генерального прокурора Украины, поэтому его фракция поддержала его отставку. Об этом он заявил в четверг, 5 марта, в кулуарах парламента во время рассмотрения Верховной Радой вопроса о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке, передает РБК-Украина.

"Нам обещали посадки весной, но уже наступила следующая весна - и ничего не сделано. Зато в отставку отправлены те профессионалы, которые еще оставались в системе", - заявил Рабинович.

Сопредседатель партии также убежден, что Рябошапка не оправдал доверия общества, требовавшего решительных действий по искоренению коррупции.

"На президентских выборах Зеленский победил еще и потому, что у общества был запрос на очищение власти от тех чиновников, которые в течение пяти предыдущих лет грабили страну. Нам говорили о громких делах по "Укроборонпрому". И что получилось? Ничего", - добавил Рабинович.

Напомним, Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания в четверг, 5 марта, выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможную отставку генпрокурора Руслана Рябошапки. Он высказал мнение, что чиновники не должны занимать должности, если их работа не приносит результата.

Добавим также, первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко заявил, что во время заседания фракции не прозвучали фамилии других вероятных кандидатов на должность генпрокурора, кроме народного депутата Сергея Ионушаса.

По информации источников РБК-Украина, окружении уволенного с должности генерального прокурора Руслана Рябошапки уверены, что у его отставки трое бенефициаров: Игорь Коломойский, Арсен Аваков и Андрей Ермак.