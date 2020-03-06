Рабинович: Рябошапка не виправдав довіри суспільства

Народний депутат України, співголова фракції "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабинович вважає, що Руслан Рябошапка не виправдав довіру суспільства на посаді генерального прокурора України, тому його фракція підтримала його відставку. Про це він заявив у четвер, 5 березня, в кулуарах парламенту під час розгляду Верховною Радою питання про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці, передає РБК-Україна.

"Нам обіцяли посадки навесні, але вже настала наступна весна - і нічого не зроблено. Зате у відставку відправлені ті професіонали, які ще залишалися в системі", - заявив Рабінович.

Співголова партії також переконаний, що Рябошапка не виправдав довіри суспільства, яке вимагало рішучих дій по викоріненню корупції.

"На президентських виборах Зеленський переміг ще й тому, що у суспільства був запит на очищення влади від тих чиновників, які протягом п'яти попередніх років грабували країну. Нам говорили про гучні справи по" Укроборонпрому ". І що вийшло? Нічого", - додав Рабінович.

Нагадаємо, Верховна рада України в ході позачергового засідання в четвер, 5 березня, висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський прокоментував можливу відставку генпрокурора Руслана Рябошапки. Він висловив думку, що чиновники не повинні обіймати посади, якщо їхня робота не приносить результату.

Додамо також, перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко заявив, що під час засідання фракції не прозвучали прізвища інших ймовірних кандидатів на посаду генпрокурора, крім народного депутата Сергія Іонушас.

За інформацією джерел РБК-Україна, оточення звільненого з посади генерального прокурора Руслана Рябошапки впевнене, що у його відставки троє бенефіціарів: Ігор Коломойський, Арсен Аваков та Андрій Єрмак.