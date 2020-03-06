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Отставка Рябошапки выгодна Коломойскому, Авакову и Ермаку, - источники

Новости » Политика     06.03.2020 - 04:25
Отставка Рябошапки выгодна Коломойскому, Авакову и Ермаку, - источники
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Отставка Рябошапки ложится в канву зачистки "богдановских"

В окружении уволенного с должности генерального прокурора Руслана Рябошапки уверены, что у его отставки трое бенефициаров: Игорь Коломойский, Арсен Аваков и Андрей Ермак. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Силовой разгон: почему Зеленский дал уволить генпрокурора Рябошапку".

"Идет зачистка "богдановских", - эту фразу изданию много раз повторили представители разных лагерей в команде Зеленского.

После презентации отчета о своей работе в профильном комитете Рябошапка заявил, что отдельные представители власти пытаются политизировать работу прокуратуры. Мол, им не нужна прокуратура, в которой "нельзя ничего решить".

"Они видят, что ничего не могут решить и в НАБУ, "порешать"... Когда есть такая конструкция, когда НАБУ работает с Офисом генерального прокурора, - это может привести к неприятным последствиям для определенных олигархов", - уточнил он.

Напомним, 5 марта на внеочередном заседании Верховная рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Отставку генерального прокурора поддержали 263 народных депутатов. Предложение об отставке Рябошапки сначала было инициировано 158 нардепами.

Президент Украины Владимир Зеленский проведет консультации с фракцией "Слуга народа" перед назначением нового генерального прокурора вместо Руслана Рябошапки.

Пока среди кандидатов на должность генпрокурора называют нардепа от "Слуги народа" Сергея Ионушаса, временного исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову и бывшего заместителя генпрокурора Сергея Кизя.

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