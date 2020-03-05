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Зеленский о Рябошапке: нет результата - до свидания

Новости » Политика     05.03.2020 - 16:20
Зеленский о Рябошапке: нет результата - до свидания
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что Рябошапка не показал результат

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможную отставку генпрокурора Руслана Рябошапки. Соответствующее заявление он сделал в ходе рабочего визита в Полтавскую область, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, чиновники не должны занимать должности, если их работа не приносит результата.

"Мое личное мнение очень простое. Нет результатов - не должен занимать место. Я, президент, ставлю себе то же самое. Если нет у тебя результата - до свидания. Я считаю, что в ГБР Венедиктова только пришла, к ней пока нет вопросов. Я считаю, что СБУ, ГПУ и НАБУ не работают на 100%", - отметил Зеленский.

Он также заявил, что больше всего времени было у НАБУ, но сегодняшнее положение дел не является нормальным результатом для такого органа.

"Я действительно считаю, что Руслан хороший специалист, но я считаю, что он не показал результат. Я считаю, что в СБУ лучше ситуация, чем в ГПУ. Это мое впечатление", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня вечером Верховная рада соберется на внеочередное заседание, на котором может выразить недоверие Руслану Рябошапке. Заседание начнется в 18:30 и продлится около двух часов.

В то же время замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что сегодня парламент не будет назначать нового генерального прокурора.

По данным источников РБК-Украина, на эту должность рассматриваются нардеп Сергей Ионушас и врио главы ГБР Ирина Венедиктова.

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