СН официально называет только одного возможного кандидата на замену Рябошапке

Фото: Сергей Ионушас (facebook com sergii ion)

"Слуга народа" рассматривает только кандидатуру нардепа Ионушаса

Во время заседания фракции "Слуга народа" не прозвучали фамилии других вероятных кандидатов на должность генпрокурора, кроме народного депутата Сергея Ионушаса. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, фракция "Слуги народа" рассматривает кандидатом на должность генпрокурора только нардепа Ионушаса.

"Кроме Ионушаса на фракции не звучали другие кандидатуры", - сообщил Корниенко, отвечая на вопрос о кандидатах на должность генерального прокурора.

Отметим, ранее источник в руководстве фракции "Слуга народа" сообщал, что на должность генерального прокурора рассматривается и. о. председателя Госбюро расследований Ирина Венедиктова.

Напомним, сегодня вечером Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит вопрос о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. Заседание начнется в 18:30 и продлится около двух часов.

Как писало РБК-Украина, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что сегодня парламент не будет назначать нового генерального прокурора.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможную отставку Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора. Глава государства заявил, что Офис генпрокурора, по его мнению, не работает на 100%, поэтому его руководителя необходимо менять.